Оттопыренные уши. Сколько слез и переживаний по этому поводу иногда возникает.

Лопоухие дети страдают от насмешек и обид. А ведь это одна из самых распространенных врожденных деформаций головы. Около 5% всех людей имеют в той или иной степени оттопыренные уши.

Лопоухость можно заметить уже в младенческом возрасте, а позже она становится более выраженной. Что же делать?

Пластический хирург Ольга Априамова говорит, что скорректировать уши легко и просто.

— Это несложная операция, которую часто проводят под местной анестезией, — рассказала хирург. – В развитых странах ее делают в раннем детском возрасте. Стараются исправить недостаток до того, как ребенок пойдет в коллектив, предотвращая таким образом возникновение комплексов.

У нас же родители приводят детей с оттопыренными ушами уже в подростковом возрасте, когда проблемы возникли. Но операция все может исправить.

После операции необходимо носить повязку в течение 4-6 недель и обрабатывать уши. Пациент обычно находится в это время дома.

Многие женщины мечтают увеличить бюст, но не решаются на операцию. Для тех, кто боится ложиться под нож и вставлять в тело силиконовые имплантаты, есть более безопасная альтернатива.