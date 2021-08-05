Карантин в Украине и мире, главные новости о коронавирусе за 5 августа 2021

По состоянию на 5 августа в мире зафиксировали 201,2 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,2 млн человек. В Украине увеличивается количество больных Covid-19 в сутки. Также в стране фиксируют все больше случаев штамма Дельта.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 5 августа зафиксировали 1 052 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 25 человек. Побороть болезнь удалось 542 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (75), Запорожской (62) и Харьковской (59) областях. В Минздраве отметили, что четыре области — Донецкая, Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая, не отвечают зеленой зоне по показателю госпитализаций с Covid-19.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине официально подтвердили 147 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Ситуация с заболеваемостью в стране постепенно ухудшается. Поэтому вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а где угодно.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в США (112 тыс.), Индии (42 тыс.) и Бразилии (40 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в Индонезии, Бразилии и России.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, Франции и России. Украина среди стран мира занимает 60 – е место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы-13-ю позицию.

Распространение штамма Дельта в Украине и ограничения в Китае: Covid-новости 5 августа / 2 фотографии

В США рассматривают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для иностранных гостей. Сейчас план находится на ранних стадиях разработки. Сроки его утверждения и введения пока также неизвестны.

Власти Пекина ограничили въезд в город из-за вспышки Сovid-19 на территории Китая. Это касается людей, которые имеют желтый или красный код здоровья. Его получают определенные категории граждан: инфицированные, те, которые контактировали с инфицированными, а также люди, которые путешествовали или проживают на территории районов среднего и высокого эпидемического риска.

В Южной Корее зафиксировали первые два случая нового штамма коронавируса Дельта плюс. Один из заболевших — 40-летний мужчина. Пока неизвестно источник его заражения, но власти уже протестировали 280 человек, которые с ним контактировали.

А в Литве планируют ввести обязательное тестирование и отказ от оплаты больничного в случае заболевания коронавирусом для тех, кто не вакцинировался от Covid-19.