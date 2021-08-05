Сейчас ситуация с коронавирусом ухудшается по всей стране. Уже официально подтверждены в Украине 147 случаев штамма Дельта. Ежедневно новых случаев заболевания становится больше во всех областях. И все же в стране формируется эпицентр штамма Дельта.

— Больше всего случаев Дельты зафиксировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве, — сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин. — Сейчас эти места дают наибольший процент положительных случаев этого штамма.

Его особенность — в том, что он очень быстро распространяется и чаще приводит к госпитализации. Но есть и позитив: вакцинация защищает от Дельты. Даже при вспышке Дельты в разных странах вакцинированные люди не попадали в больницы, и удалось избежать нагрузки на системы здравоохранения.

В Черновицкой области зафиксировано 34 случая штамма Дельта, сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

Также штамм Дельта обнаружен в Тернопольской области.

— Мы мониторили ситуацию, — сообщила областной санитарный врач Оксана Чайчук. — Проверили 94 образца и обнаружили 52 положительных. Передали в референс-лабораторию Центра общественного здоровья и получили подтверждение, что это штамм Дельта.

По ее словам, с середины июля заболеваемость в области выросла почти вдвое.

Большинство больных Covid-19, которые имеют штамм Дельта, вернулись из-за границы: из России или Великобритании.

Главный санврач рассказал, что в Украине уже готовятся к увеличению количества больных респираторными заболеваниями, и может стать больше больных Covid-19. Поэтому Минздрав приобрел дополнительно концентраторы, а в большинстве больниц уже завершены работы по монтажу централизованного кислорода.