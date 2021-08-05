Министерство внутренних дел Литвы хочет внести поправки к постановлению о чрезвычайной ситуации, в которых перечислено, для каких видов деятельности потребуется паспорт возможностей. Поправки уже зарегистрированы, но их должно утвердить правительство.

Сообщается, что в документе расширена сфера использования паспорта, для непривитых граждан вводится обязательное тестирование, платное тестирование, отказ от выплаты больничного в случае заболевания коронавирусом.

— Больничные не будут выплачивать непривитым лицам, заболевшим болезнью, в связи с которой объявлен режим ЧС или карантин, за исключением тех случаев, когда человек не мог привиться по медицинским показаниям, — говорится в документе.

Обязательно должны быть привиты представители определенных профессий. Параллельно будет создан механизм, который позволит отстранять человека от работы, если он не получил прививку от инфекционной болезни, из-за которой объявлен режим ЧС на государственном уровне или карантин (за исключением тех случаев, когда человек не может привиться по медицинским показаниям).

Если человек не привился и не собирается этого делать, то он должен сам оплатить тестирование.

В Латвии, например, работодателям дали право увольнять представителей тех профессий, которые должны прививаться обязательно. Но только в том случае, если сотрудник не может работать удаленно или его нельзя перевести на другую должность.

Правительство Италии изменило принципы работы так называемого зеленого пропуска, который содержит информацию о вакцинации от Covid-19. С 6 августа только жителям Италии, получившим две дозы вакцины, можно посещать стадионы, массовые мероприятия, театры, кинотеатры, музеи, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны.

Источник:Delfi.