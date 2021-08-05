В Украине могут начать повторную вакцинацию от коронавируса людей, которые уже получили две дозы препарата. Это может произойти через год после введения базовых прививок.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. По его словам, рекомендация по введению бустерной третьей дозы сейчас не является официальной рекомендацией производителя.

— Мы должны считать ее еще не прошедшей исследований. У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают, и решение не вынесено, — отметил Кузин.

Санврач добавил: если данные об эффективности третьей дозы будут доказаны, а рекомендации одобрят, в Украине рассмотрят вопрос вакцинации дополнительной дозой.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет необходимо введение третьей дозы вакцины от Covid-19. Но получить ее смогут наиболее уязвимые к вирусу люди и люди пожилого возраста.

До конца 2021 года в Украине могут вакцинировать от коронавируса 50% взрослого населения. Дополнительным стимулом к прививке станет рост заболеваемости в начале осени.

За сутки, 4 июля, в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизирован – 63 431 человек.

Источник: Українське радіо, The Guardian