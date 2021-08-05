По состоянию на утро 5 августа 2021 года в Украине выявили 2 256 397 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 1 052 новых больных.

Среди них — 81 ребенок и 37 медработников.

Всего в Украине от вируса умерло 53 049 человек, за сутки — 25 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось за все время 2 188 815 украинцам, за день — 542 гражданам.

Всего в Украине провели 11 467 613 тестирований методом ПЦР, за день — 20 950.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (75), Запорожской (62) и Харьковской (59) областях.

Статистика:

Винницкая область — 57 случаев;

Волынская область — 7 случаев;

Днепропетровская область — 43 случая;

Донецкая область — 55 случаев;

Житомирская область — 23 случая;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 62 случая;

Ивано-Франковская область — 13 случаев;

Киевская область — 36 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 46 случаев;

Львовская область — 55 случаев;

Николаевская область — 24 случая;

Одесская область — 75 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 21 случай;

Сумская область — 39 случаев;

Тернопольская область — 46 случаев;

Харьковская область — 59 случаев;

Херсонская область — 40 случаев;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 27 случаев;

Черновицкая область — 23 случая;

Черниговская область — 41 случай.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 августа 2021 года в целом в стране подтвердили 2 255 345 случаев коронавируса. В стране продолжала ухудшаться общая эпидситуация, за сутки было 984 больных.