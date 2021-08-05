По состоянию на утро 5 августа 2021 года в Украине выявили 2 256 397 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 1 052 новых больных.
Среди них — 81 ребенок и 37 медработников.
Всего в Украине от вируса умерло 53 049 человек, за сутки — 25 летальных случаев.
В то же время выздороветь удалось за все время 2 188 815 украинцам, за день — 542 гражданам.
Всего в Украине провели 11 467 613 тестирований методом ПЦР, за день — 20 950.
Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (75), Запорожской (62) и Харьковской (59) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 57 случаев;
- Волынская область — 7 случаев;
- Днепропетровская область — 43 случая;
- Донецкая область — 55 случаев;
- Житомирская область — 23 случая;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 62 случая;
- Ивано-Франковская область — 13 случаев;
- Киевская область — 36 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 46 случаев;
- Львовская область — 55 случаев;
- Николаевская область — 24 случая;
- Одесская область — 75 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 21 случай;
- Сумская область — 39 случаев;
- Тернопольская область — 46 случаев;
- Харьковская область — 59 случаев;
- Херсонская область — 40 случаев;
- Хмельницкая область — 32 случая;
- Черкасская область — 27 случаев;
- Черновицкая область — 23 случая;
- Черниговская область — 41 случай.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 августа 2021 года в целом в стране подтвердили 2 255 345 случаев коронавируса. В стране продолжала ухудшаться общая эпидситуация, за сутки было 984 больных.