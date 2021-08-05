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Людмила Грубник |

В Украине за сутки выявили 1 052 случая Covid-19

В Украине за сутки выявили 1 052 случая Covid-19

По состоянию на утро 5 августа 2021 года в Украине выявили 2 256 397 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 1 052 новых больных.

Среди них — 81 ребенок и 37 медработников.

Всего в Украине от вируса умерло 53 049 человек, за сутки — 25 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось за все время 2 188 815 украинцам, за день — 542 гражданам.

Всего в Украине провели 11 467 613 тестирований методом ПЦР, за день — 20 950.

Среди регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (75), Запорожской (62) и Харьковской (59) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 57 случаев;
  • Волынская область — 7 случаев;
  • Днепропетровская область — 43 случая;
  • Донецкая область — 55 случаев;
  • Житомирская область — 23 случая;
  • Закарпатская область — 15 случаев;
  • Запорожская область — 62 случая;
  • Ивано-Франковская область — 13 случаев;
  • Киевская область — 36 случаев;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 46 случаев;
  • Львовская область — 55 случаев;
  • Николаевская область — 24 случая;
  • Одесская область — 75 случаев;
  • Полтавская область — 20 случаев;
  • Ровенская область — 21 случай;
  • Сумская область — 39 случаев;
  • Тернопольская область — 46 случаев;
  • Харьковская область — 59 случаев;
  • Херсонская область — 40 случаев;
  • Хмельницкая область — 32 случая;
  • Черкасская область — 27 случаев;
  • Черновицкая область — 23 случая;
  • Черниговская область — 41 случай.
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Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 августа 2021 года в целом в стране подтвердили 2 255 345 случаев коронавируса. В стране продолжала ухудшаться общая эпидситуация, за сутки было 984 больных.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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