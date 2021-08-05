Задолженность перед медиками: когда врачи Covid-отделений получат выплаты

В Украине возникла ситуация с задержкой выплат медикам, которые помогали пациентам с коронавирусом, в апреле, мае и июне 2021 года.

Это произошло из-за организационных и технических причин, сообщают в Национальной службе здоровья Украины.

— В апреле и мае некоторые медицинские учреждения госпитализировали пациентов с коронавирусом, но не соответствовали требованиям. Поэтому НСЗУ не могла заключить договоры с такими больницами и выплатить им деньги, — отметили представители НСЗУ во время брифинга 5 августа 2021 года.

В то же время правительство приняло постановление, которое позволило разблокировать эти выплаты. Сейчас, по информации службы, специалисты получили средства.

По поводу июньских выплат, то их не получили 25 больниц.

— 10 из них получат 31 млн грн на этой неделе. Остальные — в процессе подписания соглашений и отчетов, — добавили в НСЗУ.

После завершения этого процесса, эти медучреждения получат выплаты.

Кроме того, есть ряд учреждений, которым выплаты были остановлены из-за невыполнения требований касательно доступности для людей с инвалидностью, их сейчас 77.

Источник: НСЗУ