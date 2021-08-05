Матери, больные коронавирусом, могут продолжать кормить детей грудью, ведь грудное молоко — лучший источник питания для них.

Такую рекомендацию озвучили во Всемирной организации здравоохранения.

— Если инфицированная мать придерживается определенных мер предосторожности, она может кормить ребенка грудью, — отметила директор отдела стратегий стран и систем здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Наташа Аццопарди-Мускат.

В то же время эксперты отмечают, что такие женщины должны соблюдать определенные правила — надевать маску во время кормления ребенка, мыть руки перед тем, как контактировать с малышом, дезинфицировать поверхности дома.

Рекомендация касается и женщин, которые сделали прививку от коронавируса.

Кроме того, в организации напомнили, что грудное молоко содержит важные элементы, которые помогают укрепить иммунную систему ребенка и помогают ему избегать различных болезней.

Иммунизироваться против коронавируса могут женщины и в период беременности. В ряде стран разрешили проводить такие уколы. Минздрав Украины также советовал будущим мамам вакцинироваться.

Источник: Новости ООН