По состоянию на утро 6 августа 2021 года в Украине обнаружили 2 257 478 случаев коронавируса. На территории страны снова ухудшается эпидситуация, за сутки — 1 081 новый больной.
Среди них — 74 ребенка и 32 медработника.
В общей сложности от болезни умерли 53 065 украинцев, за день — 16 граждан.
В то же время выздороветь удалось за все время 2 189 293 людям, за сутки — 478.
За время распространения вируса в Украине провели 11 487 542 теста методом ПЦР, в течение дня — 19 929.
Что касается регионов, то наибольшее количество случаев зарегистрировали в Херсонской (95), Одесской (92) и Харьковской (83) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 46 случаев;
- Волынская область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 54 случая;
- Донецкая область — 57 случаев;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 43 случая;
- Ивано-Франковская область — 16 случаев;
- Киевская область — 54 случая;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 64 случая;
- Николаевская область — 13 случаев;
- Одесская область — 92 случая;
- Полтавская область — 23 случая;
- Ровенская область — 16 случаев;
- Сумская область — 49 случаев;
- Тернопольская область — 32 случая;
- Харьковская область — 83 случая;
- Херсонская область — 95 случаев;
- Хмельницкая область — 37 случаев;
- Черкасская область — 26 случаев;
- Черновицкая область — 24 случая;
- Черниговская область — 25 случаев.
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 5 августа 2021 года в Украине выявили 2 256 397 случаев коронавируса, за сутки было 1 052 новых больных.