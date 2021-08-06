Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

1 081 новый случай Covid-19 — в Украине снова ухудшается эпидситуация

маски, ресторан, карантин

По состоянию на утро 6 августа 2021 года в Украине обнаружили 2 257 478 случаев коронавируса. На территории страны снова ухудшается эпидситуация, за сутки — 1 081 новый больной.

Среди них — 74 ребенка и 32 медработника.

В общей  сложности от болезни умерли 53 065 украинцев, за день — 16 граждан.

В то же время выздороветь удалось за все время 2 189 293 людям, за сутки — 478.

За время распространения вируса в Украине провели 11 487 542 теста методом ПЦР, в течение дня — 19 929.

Что касается регионов, то наибольшее количество случаев зарегистрировали в Херсонской (95), Одесской (92) и Харьковской (83) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 46 случаев;
  • Волынская область — 9 случаев;
  • Днепропетровская область — 54 случая;
  • Донецкая область — 57 случаев;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Закарпатская область — 11 случаев;
  • Запорожская область — 43 случая;
  • Ивано-Франковская область — 16 случаев;
  • Киевская область — 54 случая;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 64 случая;
  • Николаевская область — 13 случаев;
  • Одесская область — 92 случая;
  • Полтавская область — 23 случая;
  • Ровенская область — 16 случаев;
  • Сумская область — 49 случаев;
  • Тернопольская область — 32 случая;
  • Харьковская область — 83 случая;
  • Херсонская область — 95 случаев;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черкасская область — 26 случаев;
  • Черновицкая область — 24 случая;
  • Черниговская область — 25 случаев.

коронавірус в Україні 6 серпня 2021

Читайте
Полностью привитые люди в три раза реже болеют Covid-19

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 5 августа 2021 года в Украине выявили 2 256 397 случаев коронавируса, за сутки было 1 052 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка