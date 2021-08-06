По состоянию на утро 6 августа 2021 года в Украине обнаружили 2 257 478 случаев коронавируса. На территории страны снова ухудшается эпидситуация, за сутки — 1 081 новый больной.

Среди них — 74 ребенка и 32 медработника.

В общей сложности от болезни умерли 53 065 украинцев, за день — 16 граждан.

В то же время выздороветь удалось за все время 2 189 293 людям, за сутки — 478.

За время распространения вируса в Украине провели 11 487 542 теста методом ПЦР, в течение дня — 19 929.

Что касается регионов, то наибольшее количество случаев зарегистрировали в Херсонской (95), Одесской (92) и Харьковской (83) областях.

Статистика:

Винницкая область — 46 случаев;

Волынская область — 9 случаев;

Днепропетровская область — 54 случая;

Донецкая область — 57 случаев;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 43 случая;

Ивано-Франковская область — 16 случаев;

Киевская область — 54 случая;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 64 случая;

Николаевская область — 13 случаев;

Одесская область — 92 случая;

Полтавская область — 23 случая;

Ровенская область — 16 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 32 случая;

Харьковская область — 83 случая;

Херсонская область — 95 случаев;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черкасская область — 26 случаев;

Черновицкая область — 24 случая;

Черниговская область — 25 случаев.

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 5 августа 2021 года в Украине выявили 2 256 397 случаев коронавируса, за сутки было 1 052 новых больных.