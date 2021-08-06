Вакцинация от коронавируса помогает предотвращать тяжелые случаи заболевания коронавирусом и летальные исходы, однако она не может остановить передачу вируса. В связи с этим актуальным остается соблюдение карантинных мер.

Об этом сообщила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США, доктор Рошель Валенски.

— Наши вакцины эффективны. Они продолжают хорошо работать и для Дельта касательно тяжелых заболеваний и смерти, они предотвращают это. Но они не могут предотвратить передачу, — отметила Рошель Валенски.

По этой причине власти США вернули рекомендацию носить маски в помещении даже для тех граждан, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

— Если вы собираетесь домой к кому-то, кто не был вакцинирован, к кому-то, кто не может пройти вакцинацию, к кому-то с ослабленным иммунитетом или немного слабым, к кому-то, у кого есть сопутствующие заболевания, которые подвергают их высокому риску, я бы посоветовала вам носить маску в общественных помещениях, — добавила она.

Сейчас в США, как и в ряде других стран, распространяется более опасный вариант Дельта. Он значительно ухудшил эпидситуацию и привел к новому всплеску заболеваемости.