Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в любой момент.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Сегодня у нас есть штамм Дельта — он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку, поэтому вспышка может быть в любой момент, — отметил Виктор Ляшко.

При этом пока в стране фиксируется рост заболеваемости.

— Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост, — добавил он.

По его словам, нынешняя динамика почти идентична той, которая наблюдалась в 2020 году.

— Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре, — прокомментировал министр.

Чтобы избежать коллапса медицинской системы, нужно ускорить темпы вакцинации от коронавируса, добавил Ляшко. Ведь иммунизированные люди реже тяжело переносят болезнь и попадают в больницы.