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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Эмоциональное онемение или апатия: как понять, что ребенок пережил сексуальное насилие

дитина, насилля, конфлікт

В Украине дети нередко становятся жертвами сексуального насилия. Некоторые из них не спешат рассказывать об этом родителям из-за страха, стыда или непонимания ситуации. В то же время обидчиками часто являются их близкие родственники или знакомые.

Ряд признаков помогут распознать, что ребенок пережил такой негативный опыт.

Среди главных проявлений — замкнутость ребенка, резкая смена активности и коммуникации, негативная реакция на тактильный контакт.

Также могут наблюдаться изменение настроения у ребенка, эмоциональное онемение.

Малыш или подросток могут терять или набирать вес, видеть ночные кошмары, страдать от панических атак, диссоциаций или нарушения памяти.

Признаками могут быть также плаксивость, чувствительность к критике, а также апатия.

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Во время фиксации подобных изменений в поведении ребенка важно не закрывать на это глаза, а пытаться поговорить с ним и выяснить причину. Вместе с тем не стоит давить на него, кричать или критиковать. Это может ухудшить его состояние после пережитого негативного опыта.

Источник: STOP ABUSE UKRAINE

Фото: Depositphotos

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