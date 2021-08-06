В Украине дети нередко становятся жертвами сексуального насилия. Некоторые из них не спешат рассказывать об этом родителям из-за страха, стыда или непонимания ситуации. В то же время обидчиками часто являются их близкие родственники или знакомые.

Ряд признаков помогут распознать, что ребенок пережил такой негативный опыт.

Среди главных проявлений — замкнутость ребенка, резкая смена активности и коммуникации, негативная реакция на тактильный контакт.

Также могут наблюдаться изменение настроения у ребенка, эмоциональное онемение.

Малыш или подросток могут терять или набирать вес, видеть ночные кошмары, страдать от панических атак, диссоциаций или нарушения памяти.

Признаками могут быть также плаксивость, чувствительность к критике, а также апатия.

Во время фиксации подобных изменений в поведении ребенка важно не закрывать на это глаза, а пытаться поговорить с ним и выяснить причину. Вместе с тем не стоит давить на него, кричать или критиковать. Это может ухудшить его состояние после пережитого негативного опыта.

Источник: STOP ABUSE UKRAINE