За минувшие сутки в Киеве подтвердили 164 новых случая коронавируса. Всего в столице выявили 219 927 больных.

В течение суток один человек умер от вируса, общее количество летальных случаев в столице — 5 242.

125 жителей города преодолели коронавирус за день, всего — 210 033.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: