Все, кто вакцинировался от Covid-19 в центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве, могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК Шахтер.

Сейчас вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами Александрия (7.08) и Генк (10.08), которые состоятся на НСК Олимпийский.

Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.

Центр работает каждый день без выходных по графику 11.00 — 21.00.

А как у других

Для того, чтобы стимулировать граждан вакцинироваться, власти разных стран прибегают к креативу.

Так, в Соединенных Штатах за прививки от Covid-19 предлагают сертификаты на бесплатное пиво и рюмку крепкого алкоголя в некоторых барах, $100 бюджетным работникам, работникам McDonald’s — сумму, равную четырем часам работы.

Президент Сербии Александр Вучич в мае решил помочь финансово всем, кто вакцинируется до 31 числа. Он установил сумму для выплат, эквивалентную $25.

К президенту присоединились рестораторы и виноделы. Так что можно было пообедать за укол Covid-вакцины или получить пакет с фруктами на десерт.

Румыны не изменили своему герою Дракуле, и открыли центр массовой вакцинации в его замке.

У нас же замков почти нет, а те, что есть, не соответствуют санитарным нормам, поэтому вакцинируемся в торгово-развлекательных комплексах.

Во Львове центр массовой вакцинации открыт в международном аэропорту имени Даниила Галицкого. Получите укол и посмотрите, как взлетают самолеты.