В Украине установлен очередной рекорд количества прививок от коронавируса за сутки. По данным Минздрава, уколы получили 167 383 человека. Несмотря на это, в центрах массовой вакцинации и больницах не наблюдается значительное количество людей, а в отдельных случаях украинцев даже уговаривают сделать прививку.

6 августа в Центре массовой вакцинации в Международном выставочном центре (Киев) незначительное количество желающих иммунизироваться. Киевлян, которые в этот день решили сделать укол, можно пересчитать по пальцам.

Такая же ситуация и в больницах, где граждан готовы вакцинировать в любое время, даже без предварительной записи.

Например, в Коломакской районной больнице Харьковской области местных жителей призывают сделать прививки. Агитируют всех, даже тех, кто обратился в учреждение с другой проблемой. Несмотря на это, количество желающих невелико.

Граждане продолжают пренебрегать рекомендациями Минздрава и не спешат вакцинироваться, хотя до осени осталось меньше месяца.

В то же время в сентябре-октябре в Украине может произойти очередная вспышка коронавируса, на этот раз будет циркулировать более опасный штамм Дельта. Он уже продемонстрировал свои “способности” в Индии, когда весной 2021 года в стране наблюдалось значительное ухудшение эпидситуации, большое количество тяжелых случаев и смертей.

Новые рекорды и пустые Covid-центры: как в Украине проходит вакцинация / 5 фотографий

Специалисты отмечают, что вакцинация поможет предотвратить коллапс медицинской системы, ведь после прививки в разы уменьшается вероятность тяжелого течения заболевания, попадания в больницу и смерти.

Всего в Украине с начала прививочной кампании иммунизировали 3 953 542 человека, из них получили одну дозу — 3 953 540 граждан, две — 2 284 166.

Источник: Минздрав, Ольга Чайко

Фото: Ольга Чайко