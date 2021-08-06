Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи с помощью робота-хирурга Da Vinci успешно прооперировали 14-летнюю девочку, которая имела большую кисту селезенки, из-за которой ей могли удалить весь орган. Но хирурги сохранили его.

В течение последних трех лет девочка жаловалась на сильную боль в левом подреберье. Она не могла заниматься физкультурой, бегать, прыгать. Родители возили ее на консультации к разным врачам. Диагноз — киста в области ворот селезенки. Размер кисты был большой, и находилась она возле основных сосудов.

Хирурги решили оперировать девочку с помощью роботической системы Da Vinci, которая позволяет оперировать в труднодоступных местах. Именно эта технология и помогла успешно удалить кисту, сохранив селезенку.

Девочку уже выписали домой. Через 10 дней ей назначили консультацию, а в дальнейшем она сможет вернуться к привычной жизни и заниматься физкультурой.

Во Львове успешно прооперировали шестимесячного мальчика, пока это самый маленький пациент Центра сердца и сосудов городской клинической больницы скорой медицинской помощи.