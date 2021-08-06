Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Операция во Львове: робот-хирург Da Vinci успешно удалил девочке кисту селезенки

да винчи

Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи с помощью робота-хирурга Da Vinci успешно прооперировали 14-летнюю девочку, которая имела большую кисту селезенки, из-за которой ей могли удалить весь орган. Но хирурги сохранили его.

В течение последних трех лет девочка жаловалась на сильную боль в левом подреберье. Она не могла заниматься физкультурой, бегать, прыгать. Родители возили ее на консультации к разным врачам. Диагноз — киста в области ворот селезенки. Размер кисты был большой, и находилась она возле основных сосудов.

Читайте
Впервые в Украине: во Львове робот-хирург Da Vinci прооперировал 13-летнюю девочку

Хирурги решили оперировать девочку с помощью роботической системы Da Vinci, которая позволяет оперировать в труднодоступных местах. Именно эта технология и помогла успешно удалить кисту, сохранив селезенку.

Девочку уже выписали домой. Через 10 дней ей назначили консультацию, а в дальнейшем она сможет вернуться к привычной жизни и заниматься физкультурой.

Во Львове успешно прооперировали шестимесячного мальчика, пока это самый маленький пациент Центра сердца и сосудов городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Источник: Zaxid.net

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка