В 2020 году в Украине от интоксикации вследствие передозировки спиртными напитками, а также от случайных отравлений, причиной которых часто становится так называемый “паленый” алкоголь, умерли 2 513 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Опендатабот. Это четырехкратное падение по сравнению с показателями 16-летней давности.

В 2005-м году от перепоя и “паленки” ушли из жизни 10 216 человек. После этого смертность, вызванная этими причинами, снижалась. Если в середине нулевых алкоголем каждый день фатально травилось в среднем 28 граждан, то теперь — семь.

В сумме за 16 прошлых лет алкогольная интоксикация повлекла смерть 81 447 человек. Среди причин смерти, традиционно связываемых с выпивкой, больше жизней за это время забрала только сердечная недостаточность — суммарно 85 203 смертей от алкогольной кардиомиопатии.

В первом квартале 2021 года от алкогольных отравлений уже умерло 580 украинцев.

Что нужно делать в случае отравления алкоголем

Симптомы отравления: диарея, тошнота, боль в желудке, общая слабость, повышение температуры тела. Лечение отравления происходит путем промывания желудка. Также человек должен употреблять большое количество жидкости и принимать сорбенты.

Во время алкогольного отравления рекомендуется употреблять каши или овощные бульоны. Особенно хорошо, если в бульоне будут сварены зеленые овощи (источник магния) и картофель (источник калия).

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Источник: Опендатабот