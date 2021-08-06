Карантин в Украине и мире, главные новости о коронавирусе за 6 августа 2021

По состоянию на 6 августа в мире зафиксировали 201,9 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,2 млн человек. В Украине ожидают вспышку Covid-19 в любой момент, ведь штамм Дельта активно распространяется по территории страны.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 6 августа зафиксировали 1 081 новый случай коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 16 человек. Побороть болезнь удалось 478 пациентам.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Херсонской (95), Одесской (92) и Харьковской (83) областях. Все регионы до сих пор находятся в зеленой зоне, но в Донецкой, Ровенской и Тернопольской областях фиксируют высокий уровень госпитализации с Covid-19.

На Днепропетровщине зафиксировали первые три случая заражения штаммом коронавирус Дельта. Ситуация с заболеваемостью в Украине ухудшается. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вспышка в Украине может произойти в любое время.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в США (120 тыс.), Индии (45 тыс.) и Бразилии (40 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в Индонезии, Бразилии и России.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, Франции и России. Украина — на 57 месте в мире между Беларусью и Швейцарией. В Европе Украина на 13 месте.

Подготовка к вспышке в Австралии и штамм Дельта в Украине: Covid-новости 6 августа / 2 фотографии

Во Франции расширили зону применения санитарных пропусков. Теперь документы необходимы для передвижения поездами, самолетами внутри страны, а также для посещения заведений общественного питания.

В Италии преподаватели и студенты университетов должны пройти вакцинацию, тестирование или предоставить доказательства выздоровления от Covid-19. Требование будет действовать с этого учебного года. Если учителя не представят доказательств, они будут отстранены от работы.

Австралия начала готовиться к вспышке коронавирус после того, как в Сиднее второй день подряд зарегистрировали рекордные случаи заражения. За сутки — 279 случаев.

ВОЗ предупредила, что сейчас мир находится в периоде реальной опасности из-за ситуации с пандемией коронавируса. Количество больных увеличивается из-за социального смешивания, непоследовательных мер в сфере здравоохранения и социальной сферы и неравномерного распределения вакцин между различными странами.