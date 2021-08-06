Американские спецслужбы получили доступ к данным Института вирусологии китайского города Ухань, где впервые зафиксировали коронавирус. Это может помочь подтвердить или опровергнуть теорию лабораторного происхождения вируса.

Пока неизвестно, как специалистам удалось раздобыть эту информацию, пишут журналисты CNN. Она, по информации источников издания, находилась на компьютерах, пользующихся услугами облачных сервисов, а последние потенциально уязвимы к вмешательству.

Сейчас американские спецслужбы готовятся расшифровывать эти данные. Для этого им нужно будет привлечь сверхмощные компьютеры национальных лабораторий министерства энергетики США.

Кроме того, понадобятся специалисты со знанием китайского языка, поскольку данные записаны специализированными терминами.

Во время исследования спецслужбы хотят найти ответ на вопрос о происхождении коронавируса — был ли он создан искусственно, или же источником было животное.

Полтора года прошло с момента, как в мире выявили коронавирус. За это время специалистам не удалось установить, как и когда возник вирус. Они все еще ищут ответ на этот вопрос.