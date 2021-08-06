Во Франции расширили зону применения санитарных пропусков, теперь документы необходимы для передвижения поездами, самолетами внутри страны, а также для посещения заведений общественного питания.

Нововведения утвердил Конституционный совет Франции, говорится в материалах СМИ страны. Накануне обе палаты парламента Франции поддержали решение, необходимо было лишь согласование членов Конституционного совета.

Такие пропуска могут понадобиться гражданам и для посещения ТРЦ в отдельных регионах страны, решение будет принимать местная власть.

В то же время они пока не нужны для поездок на городском общественном транспорте.

Изменения начнут действовать с 9 августа 2021 года. С этой даты граждане должны носить с собой документы, где будет указано, что они либо вакцинированы от коронавируса, или недавно сдавали тест и получили отрицательный результат.

По мнению властей страны, санитарные пропуска позволят эффективнее бороться с коронавирусом. Однако граждане восприняли изменения не так положительно. В ряде городов Франции прошли массовые протесты. Участники акций заявляют, что нововведение нарушает права невакцинированных граждан на передвижение по стране.