Международный день пива отмечается в первую пятницу августа. Праздник не официальный, но любители хмельного напитка отмечают его в 50 странах мира на всех континентах, знают о нем все и не сомневаются в его пользе.

Пиво лечит от многих болезней. Удивлены? А ведь в мире есть даже пивные курорты, где предлагают процедуры с пивом наружно и прием внутрь.

Самые известные находятся в Германии и Чехии. Там даже созданы исследовательские институты, изучающие все свойства хмельного напитка, а также его влияние на здоровье.

Лечение пивом проводят и в Украине: в санатории Медоборы на Тернопольщине, который является учебной и научной базой Тернопольского медицинского университета им. И.Я. Горбачевского.

— Оздоровительный эффект от применения пива достигается, когда напиток пьют в определенной дозе, — говорит главный врач санатория Василий Иванович Мартынюк. – Для этого подходит только живое, нефильтрованное пиво, в котором нет консервантов и других добавок.

При ближайшем рассмотрении пива мы видим, что готовят его из натуральных продуктов: дрожжей, солода и чистой воды.

В готовом живом пиве много аминокислот и дрожжей, которые нормализуют обмен веществ в организме, очищают кишечник. Цинк благотворно влияет на мужскую силу, а в литре хмельного напитка – 30% суточной нормы витаминов группы В.

Исследования показывают, что пиво выводит соли из мочевыводящих путей и способствует оздоровлению почек. А мы привыкли слышать, что пиво убивает почки. И это правда, но все дело в дозе.

— Все зависит от дозы, — подтвердил главврач санатория. – Мы назначаем пиво нашим пациентам небольшими порциями – 200-300 мл, которые рассчитываются в соответствии с весом человека. За день можно принять не более 500 мл.

Пиво для лечения подают теплым, чтобы лучше усваивалось, и без снеков. Иначе это будет уже не лечение. Пить его нужно маленькими глотками.

Любители пива наверняка уже сморщились, теплое пиво – фу-у-у! Но это же в качестве лекарства. А часто ли вы встречали лекарство приятное на вкус?

Василий Мартынюк подчеркивает, что пивотерапия — это не основное лечение, а лишь один из сопутствующих оздоровительных моментов, но все же его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, при ожирении, сахарном диабете и полиартритах.

Отлично воздействует пиво на выработку желудочного сока, поэтому оно показано при пониженной кислотности.

Ученые из Голландии обнаружили, что пиво позволяет отсрочить болезнь Альцгеймера.

А японцы выяснили, что напиток может выводить из организма канцерогены, что существенно снижает риск возникновения рака.

Да что там говорить, если даже кормящим матерям для усиления лактации советуют пить теплое пиво. В терапевтических дозах, естественно.

Пивные ванны

Но пиво полезно не только при употреблении внутрь. Оно оказывает благотворное действие на кожу. В санатории эти свойства тоже учли и предлагают медово-пивные обертывания и пивные ванны.

Главный эффект от этих процедур – омоложение как кожи, так и организма: сердце работает лучше, мышцы расслабляются, кровообращение улучшается, суставы прогреваются, кожа становится эластичной и бархатистой, а волосы – блестящими и сильными. Ванны также помогают избавиться от акне, нормализуют потоотделение и способствуют снижению веса.

Противопоказания

Конечно же, к пивотерапии отношение неоднозначное и она имеет противопоказания. Это прежде всего, алкоголизм, а также стенокардия, язва желудка, гипертония подагра, гнойные воспаления кожи, эпилепсия. Не применяется она и при желчнокаменной и мочекаменной болезнях, при беременности. Не лечат пивом детей.

Большинство видов пива содержат три-пять процентов алкоголя. Максимальное количество — восемь процентов. Но поджелудочная железа не переносит даже столько. При постоянном употреблении пива она подвергается негативному его воздействию, в итоге ее терпение заканчивается, и она сигнализирует об этом обострением панкреатита.