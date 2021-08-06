Что делать, если ребенок не хочет идти в школу

Уже наступил последний месяц лета и постепенно приближается осень вместе с новым учебным годом. Многие дети пойдут в школу впервые: кто-то с интересом, а кто-то — со страхом неизвестного. Но есть и те, кто наотрез отказывается ходить в школу и слышать об учебе.

Детский психолог Анастасия Плотникова рассказала Фактам ICTV о том, как подготовить ребенка к школе так, чтобы он хотел туда ходить.

Почему ребенок может не хотеть идти в школу

Главная причина, почему ребенок не хочет идти в школу – это неготовность ребенка и чувство тревоги. Но могут быть и другие причины. Например, ребенок может не хотеть идти в школу потому, что он не готов к этому психологически, то есть психические процессы, которые будут брать на себя большую часть нагрузки во время обучения, могут быть еще не сформированы до того уровня, которого требует обучение. Такому ребенку сложно удерживать себя в деятельности, выполнять неинтересные, но нужные задания, длительное время быть сосредоточенным и др.

Также у ребенка могут быть трудности в общении. Тогда поступление в школу будет вызывать много тревоги социального характера, поскольку ребенок будет бояться знакомиться, заводить новых друзей, может чрезмерно переживать из-за того, что подумают учитель и одноклассники, а также бояться говорить перед всем классом.

— Дети с заниженной самооценкой могут не хотеть идти в школу, поскольку они не верят в свою способность быть успешными в учебе, заранее программируют себя на неудачу. Логично, что ребенку не хочется идти туда, где, по его мнению, у него ничего не получится. Такой ребенок нуждается в особой поддержке взрослых, — говорит психолог.

Как психологически подготовить ребенка к школе

По словам врача, чтобы ребенок был готов пойти в школу своевременно, ничего особенного делать не нужно. Достаточно в течение дошкольного детства обеспечивать возможности и создавать условия, чтобы ребенок развивался по возрасту.

— В дошкольном возрасте большое значение имеет сенсомоторное развитие, фактически это база для формирования основных психических процессов. Не менее важную роль имеет развитие речи, за которым, помимо коммуникативных функций, стоит умение ребенка регулировать себя и свое поведение, — говорит специалист.

Если организовать развивающие занятия, обучение и досуг ребенка дошкольного возраста должным образом, подготовка к школе не потребует дополнительных усилий.

А относительно того, как подготовить ребенка к новому этапу жизни – здесь следует исходить из уровня готовности ребенка. Во время оценки готовности ребенка к школе, родителям стоит смотреть не только на то, как развиты психические процессы памяти, внимания, мышления, а и на умение ребенка общаться, решать проблемы, ладить с трудностями, выдерживать фрустрацию.

Если есть заметная слабость какой-либо из этих областей, родители получают рекомендацию о том, как именно эти навыки следует развивать.

— Но универсальным советом для всех будут игры с ребенком в “школу”, когда моделируются типичные для школьной жизни ситуации и проигрываются сценарии их развития, — добавила она.

Что делать, если ребенок не хочет идти в школу

Если ребенок не хочет идти в школу, это может означать, что у него еще не сформирована учебная мотивация. Соответственно, такому ребенку еще хочется играть, и нужно дать ему возможность насобирать необходимые для обучения психические функции в игровой деятельности. Важность детской игры невозможно переоценить. Игра является “полигоном” человеческой практики, и в ней ребенок самореализуется прежде всего как представитель социума, овладевает тонкостями общения, усваивает нормы и правила, осуществляет самопознание.

Если же речь идет о пятилетнем или шестилетнем ребенке, который не хочет идти в школу, психолог советует подождать мотивационной готовности. А если уже исполнилось семь, то следует более прицельно поработать над развитием эмоционально-волевой сферы, ведь именно в ней заложен механизм мотивации.

Нужно ли уговаривать ребенка

— Опять же, нежелание идти в школу является полезным диагностическим маркером, который свидетельствует о еще недостаточной сформированности эмоционально-волевой сферы. Если уговорить или убедить ребенка идти в школу, это не изменит корня проблемы, тем более, если ребенок все же пойдет в школу, будучи не готовым психологически, это будет иметь куда худшие последствия, — объяснила психолог.

Поэтому, во-первых, не будет возможности для естественного созревания определенных структур головного мозга (а они довершают свое формирование в игре). Во-вторых, во время школьного обучения психика ребенка будет находиться в нагрузке, не соизмеримой с его развитием на данный момент, а это, в свою очередь, приводит к нервному истощению.

Как смотивировать ребенка

Лучший способ заинтересовать ребенка в чем-то — это показать заинтересованность на собственном примере. Скажем, чтобы ребенок полюбил читать книжки, его родителям достаточно самим регулярно читать литературу, а также читать вместе с ребенком и вводить вокруг этого различные семейные обычаи.

— Я могу с уверенностью сказать, что дети родителей, которые поддерживают концепцию lifelong-learning и сами не прекращают с увлечением познавать мир, будут любить учиться и видеть в учебе очень интересное для себя занятие. Если же родители ребенка имеют ограниченный круг интересов и не углубляют свои знания, убеждать его, что учиться – интересно и нужно, было бы пустословием. Более того, это никогда не срабатывает, — говорит она.

Кроме собственного примера, что учиться – полезно и увлекательно, который родители показывают ребенку, хорошим поощрением к обучению будет понимание ребенком своего взросления с наступлением этапа школьной жизни. Стоит проговаривать с будущим школьником преимущества взросления, то есть, как именно обучение и ответственность связаны с возможностью в будущем вести полноценную взрослую жизнь. Очень хорошо было бы подкрепить эти представления, дав малышу больше свободы, личного пространства, возможности быть самостоятельным с начала обучения в школе. Тогда, кроме бремени новой ответственности, он получит много приятных бонусов и взросление станет действительно осознанным и желанным.

Как призвать ребенка к ответственности

— В норме, ребенок должен идти в школу, когда у него достаточно развита произвольная регуляция поведения. Это значит, что для ребенка не составляет чрезмерных усилий сделать домашнее задание, собрать портфель или ограничить себя в чем-то желаемом в пользу нужного. То есть такой ребенок может управлять собой усилием воли, и благодаря этому он может сознательно относиться к требованиям необходимости, — добавила Плотникова.

Поэтому вместо того, чтобы призвать ребенка к ответственности преждевременно, психолог советует подождать естественного созревания необходимых психических функций, и тогда стимулировать или поощрять не будет необходимости. Ребенка, который готов к школьному обучению, нет нужды призывать к ответственности.

То, чего родителям лучше не делать

Специалист убеждает, что нельзя ругать за то, что ребенок имеет трудности с обучением, а также нежелательно допускать, чтобы обучение было условием доброжелательного отношения родителей к ребенку. Неважно, какие оценки получает ребенок – он должен осознавать, что его любят и принимают, независимо от его интеллектуальных возможностей. Ребенок должен понимать, что он является ценным человеком сам по себе, он имеет надежный тыл и опору в виде своей семьи.

В противном случае у ребенка может сформироваться правило жизни – заслуживать любовь достижениями, которое изрядно могут повлиять на его психологическое благосостояние.