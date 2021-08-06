В Днепре нейрохирурги больницы имени Мечникова провели сложную операцию. Мужчине удалили опухоль мозга.

Об этом сообщил главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко в социальных сетях.

— Виталию 36 лет, имел самую сладкую профессию – водитель по доставке мороженого. Этим летом постоянно испытывал головокружение, тошноту, рвоту, потерю памяти, не узнавал близких. Потом кризис, потом ситуация обострилась, — отметил он.

Близкие пациента привезли его в больницу Мечникова. МРТ показала, что у него гигантская опухоль лобной части головного мозга.

Врач рассказал, что его взяли в операционную, не давая никому шансов. Операцию удалось осуществить с помощью нейрохирургического супермикроскопа, нейромониторинга, нейронавигации и УЗИ. Она длилась пять часов.

— Нейрохирурги Мечникова поставили еще один рекорд по спасению жизни, имея нулевые шансы, – добавил Рыженко.

По словам специалиста, сейчас Виталий возвращается к своему делу — хочет снова сесть за руль.

Недавно в Ужгороде врачи провели сверхсложную операцию, которая спасла беременность женщины. Она вынашивала трех малышей – двух девочек и одного мальчика. Врачи заправили околоплодный пузырь в матку, который выпал во влагалище, и наложили мерсиленовий шов на шейку матки, то есть зашили ее.

Женщине удалось доносить детей еще семь недель. Роды прошли естественным путем.

Источник: Сергей Рыженко