Сейчас мир находится в периоде реальной опасности из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Сейчас мир находится в периоде реальной опасности. Многие достижения, которые мы получили, разрушаются. Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса завтра, вероятно, превысит 200 млн. И мы знаем, что реальные цифры намного выше, — говорит он.

По его словам, штамм коронавируса Дельта уже обнаружили в 132 странах. Количество больных увеличивается из-за социального смешивания, непоследовательных мер в сфере здравоохранения и социальной сферы и неравномерного распределения вакцин между различными странами.

Глава ВОЗ отметил, что более 4 млрд вакцин уже использовали в мире, но более 80% из них попали к странам с высоким и средним уровнем дохода. Медицинские работники и люди с наибольшим риском в странах с более низким уровнем дохода не получают вакцины, тогда как некоторые страны делают прививки тем, у кого низкий риск серьезных заболеваний.

Он считает, что все нелегкие достижения теряются, системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за того, что увеличение количества инфекций вызывает дефицит средств лечения.

По данным ВОЗ, показатели тестирования в странах с низким уровнем дохода составляют менее 2% от тех, которые наблюдаются в государствах с высокими доходами, что мешает следить за ситуацией с распространения заболеваемости.

Также организация настаивает на необходимости моратория на иммунизацию третьей дозой вакцины против коронавируса. Это связано с непропорциональным распределением вакцины между бедными и богатыми странами мира.