Областной совет в Украине должен работать с территориальными общинами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Черкасскую область. По его словам, необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей.

— Открыть пункты прививок по крайней мере в каждом районе. Областные власти должны теснее сотрудничать с территориальными общинами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации, — отметил он.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что со 2 августа руководители областей в течение недели должны были проехать областными и районными центрами массовой вакцинации.

— Многие люди в районах не знают о существовании центров массовой вакцинации. Визит главы области поможет проинформировать население и даст дополнительные ресурсы для наращивания количества прививок, — добавил Тимошенко.

В Украине установлен очередной рекорд количества прививок от коронавируса за сутки. По данным Минздрава, уколы получили 167 383 человека. Несмотря на это, в центрах массовой вакцинации и больницах не наблюдается значительное количество людей, а в отдельных случаях даже уговаривают сделать прививку.

Например, в Коломакской районной больнице Харьковской области местных жителей призывают сделать прививку. Агитируют всех, даже тех, кто обратился в заведение с другой проблемой. Подробнее о вакцинации в Украине — читайте на Фактах ICTV.