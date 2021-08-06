Компания Moderna объявила, что тем, кто получил две прививки от Covid-19 ее вакциной, через полгода необходимо сделать третью.

Сейчас проходит второй этап испытаний бустерной дозы вакцины, которая, как утверждает компания, дает надежный иммунный ответ против опасного штамма Дельта.

Вторая фаза испытаний предусматривает тестирование третьей 50-микрограммовой дозы вакцины-бустера на людях, которым в первых двух дозах вводили по 100 микрограммов.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против Covid-19, когда прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Сейчас задействованы вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Украина получила уже почти 12 млн доз этих вакцин.

Правительство США предоставило нашей стране 2 млн доз Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX. Moderna — вакцина, которая содержит молекулы мРНК, является своеобразной инструкцией к созданию шиповидного белка коронавируса. Действует она по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Источник: CNBC.