В Днепропетровской области подтвердили три случая инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины Елена Кузьменко во время пресс-конференции.

— Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества больных коронавирусом, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма Дельта, — отметила она.

В течение недели они получили результаты образцов секвенирования носоглоточных смывов, которые проводились в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Отбор образцов был еще в июне 2020 года у больных Covid-19.

Согласно результатам, на территории региона было выявлено три случая в Солонянском районе и Никополе.

Также в области ситуация с заболеваемостью коронавирусом постепенно ухудшается, ведь это связано с циркуляцией штамма Дельта.

Также 4 августа этот штамм зафиксировали в Тернопольской области — 52 случая, и Черновицкой области — заболели 34 человека.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, сейчас в Украине уже зафиксировали 147 случаев штамма коронавируса Дельта. Больше всего больных в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и г. Киеве.

Он напомнил, что этот вариант распространяется быстрее, чем другие штаммы и чаще приводит к госпитализации.

Источник: Мост Днепр