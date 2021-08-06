В Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого можно сделать прививку от коронавируса. Прививки смогут получить пассажиры, имеющие билеты на самолет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации. Центр в аэропорту открыли согласно решению Минздрава Украины для увеличения количества вакцинированных людей.

Люди смогут получить прививку препаратами от коронавируса Comirnaty от компании Pfizer/BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech.

По словам регионального координатора по вопросам вакцинации против коронавируса во Львовской области Олега Кугота, центр вакцинации будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Но пока эти моменты согласовываются.

Сейчас во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения.

За сутки, 4 августа, в Украине прививали от коронавируса 167 383 человека. Одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированные — 68 936 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 237 706 прививок.

В Моршине Львовской области продолжается пилотный проект, по которому в Министерстве здравоохранения хотят вакцинировать от Covid-19 максимальное число людей. По состоянию на 2 августа одну дозу получили 72,4% взрослого населения, а завершили вакцинацию двумя дозами 66% жителей.

Сейчас в городе нет зарегистрированных новых больных коронавирусом. А последний случай был зафиксирован 20 июня.

Источник: Львовской ОГА