Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил, что в начале нового учебного года преподаватели университетов, студенты и учителя должны предъявить доказательства вакцинации, тестирования или выздоровления после Covid-19.

Если учителя не предоставят доказательств, их через пять дней отстранят от работы.

В месте с тем, с сентября зеленый паспорт как доказательство вакцинации, тестирования или выздоровления, необходимо предъявлять в поездах и автобусах дальнего следования, на паромах или авиарейсах.

В последнее время в Италии незначительно возросло количество новых случаев заражения коронавирусом.

С 6 августа для посещения культурных и спортивных событий на открытом воздухе или в залах, ресторанов в помещении, музеев, бассейнов или SPA нужно предоставлять зеленый паспорт. Правило распространяется на людей старше 12 лет.

В Италии зеленый паспорт выдается уже после первой дозы вакцины.

С 1 июля 2021 года на территории ЕС начали действовать паспорта вакцинации. Они должны содержать информацию о проведении прививки, отрицательном тесте или о том, что человек уже переболел коронавирусом. Кроме того, каждая страна ЕС может дополнительно устанавливать определенные требования для граждан тех или других стран. Греция признает украинские документы, подтверждающие проведение вакцинации против коронавируса.

Источник: DPA.