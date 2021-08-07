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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

В Жулянах открыли пункт вакцинации от Covid-19

вакцинація

В терминале А международного аэропорта Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны), расположенном на улице Медовой, открыли новый пункт вакцинации против коронавируса.

Теперь граждане, пользующиеся международным аэропортом и не получавшие ни одной дозы препарата против Covid-19, смогут иммунизироваться в терминале и сразу получить справку 063/о Карта профилактических прививок.

В пункте вакцинации будут делать прививки препаратом CoronaVac производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

В ближайшее время пункт иммунизации от Covid-19 будет работать по такому графику — с 6 до 8 августа с 17.00 до 22.00. Украинцы будут получать прививки в порядке живой очереди.

В Министерстве здравоохранения отметили, что для вакцинации в этом пункте необязательно иметь с собой декларацию с семейным врачом. Однако определенные документы лучше взять — паспорт и справку с индивидуальным налоговым номером НДС.

В Минздраве Украины отметили, что гражданам не нужно проходить обследование, измерять давление, сдавать анализы (ПЦР-тест или на наличие антител к коронавирусу).

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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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