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Людмила Грубник |

В Украине будут отмечать отели с Covid-привитым персоналом — как подать заявку

В Украине будут отмечать отели с Covid-привитым персоналом — как подать заявку

Украинские гостиницы будут отмечать специальным знаком безопасности. Его будут присваивать тем объектам размещения, персонал которых полностью вакцинировался от коронавируса.

Такие отели будут вносить в список Государственного агентства развития туризма Украины.

Сейчас владельцев гостиниц призывают активно иммунизировать свой персонал.

Для организации вакцинации персонала нужно обратиться в ГАРТ.

Для этого официальный представитель отеля должен предоставить такую информацию:

  • название;
  • адрес;
  • количество персонала;
  • контактный телефон ответственного лица.
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Собранные данные нужно высылать на электронный адрес контактного лица ГАРТ hirzekorn@tourism.gov.ua.

В июле 2021 года в Украине началась иммунизация всего населения страны старше 18 лет. Прививки можно сделать в больницах, центрах массовой вакцинации.

Кроме того, прививки делают коллективам. Для этого персонал предприятия или организации (независимо от формы собственности) должен обратиться в Минздрав и записаться на вакцинацию от коронавируса. В профильном ведомстве анонсируют, что для вакцинированных граждан в Украине возможны преимущества во время усиления карантинных мер.

Источник: Государственное агентство развития туризма Украины

Фото: Pexels

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