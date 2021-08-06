Украинские гостиницы будут отмечать специальным знаком безопасности. Его будут присваивать тем объектам размещения, персонал которых полностью вакцинировался от коронавируса.
Такие отели будут вносить в список Государственного агентства развития туризма Украины.
Сейчас владельцев гостиниц призывают активно иммунизировать свой персонал.
Для организации вакцинации персонала нужно обратиться в ГАРТ.
Для этого официальный представитель отеля должен предоставить такую информацию:
- название;
- адрес;
- количество персонала;
- контактный телефон ответственного лица.
Собранные данные нужно высылать на электронный адрес контактного лица ГАРТ hirzekorn@tourism.gov.ua.
В июле 2021 года в Украине началась иммунизация всего населения страны старше 18 лет. Прививки можно сделать в больницах, центрах массовой вакцинации.
Кроме того, прививки делают коллективам. Для этого персонал предприятия или организации (независимо от формы собственности) должен обратиться в Минздрав и записаться на вакцинацию от коронавируса. В профильном ведомстве анонсируют, что для вакцинированных граждан в Украине возможны преимущества во время усиления карантинных мер.
Источник: Государственное агентство развития туризма Украины