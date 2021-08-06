Украинские гостиницы будут отмечать специальным знаком безопасности. Его будут присваивать тем объектам размещения, персонал которых полностью вакцинировался от коронавируса.

Такие отели будут вносить в список Государственного агентства развития туризма Украины.

Сейчас владельцев гостиниц призывают активно иммунизировать свой персонал.

Для организации вакцинации персонала нужно обратиться в ГАРТ.

Для этого официальный представитель отеля должен предоставить такую информацию:

название;

адрес;

количество персонала;

контактный телефон ответственного лица.

Собранные данные нужно высылать на электронный адрес контактного лица ГАРТ hirzekorn@tourism.gov.ua.

В июле 2021 года в Украине началась иммунизация всего населения страны старше 18 лет. Прививки можно сделать в больницах, центрах массовой вакцинации.

Кроме того, прививки делают коллективам. Для этого персонал предприятия или организации (независимо от формы собственности) должен обратиться в Минздрав и записаться на вакцинацию от коронавируса. В профильном ведомстве анонсируют, что для вакцинированных граждан в Украине возможны преимущества во время усиления карантинных мер.

Источник: Государственное агентство развития туризма Украины