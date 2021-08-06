В реанимацию Львовской областной инфекционной больницы попал 52-летний житель Стрыйского района, у которого диагностировали лептоспироз — опасное инфекционное заболевание.

Заведующий реанимационным отделением больницы Виктор Токарев сообщил, что пациент попал в больницу с инфекционно-токсическим шоком: низкое давление, отсутствует мочеиспускание, высокая температура, боль в мышцах, интоксикация и др.

В реанимации он находился пять дней. Сейчас лечится от лептоспироза в отделении.

Вероятно, заразился человек в своем подсобном хозяйстве. Он сообщил, что не раз видел в сарае и в хозяйственных помещениях крыс и мышей, которые и переносят инфекцию.

Лептоспироз — инфекционное заболевание. Возбудитель — бактерия Leptospira. Переносят лептоспироз обычно крысы, полевые мыши, землеройки, ежи.

Подхватить инфекцию можно при контакте с инфицированными животными, во время купания в зараженных водоемах.

Так, киевлянка Юлия Юрченко написала на своей странице в Facebook, что через две недели после купания в озере Солнечное ее 9-летнему сыну стало плохо. У мальчика началась интоксикация, появилась боль в мышцах. После мытарств со скорой помощью и поисками нековидного инфекционного отделения в столице ребенка госпитализировали в реанимацию 2-й городской детской больницы с диагнозом лептоспироз. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Инкубационный период болезни — от двух дней до четырех недель. Симптомы могут быть легкими (головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь) и тяжелыми (поражение почек, поражение печени, менингит). Бывают и летальные исходы.

Чтобы избежать заболевания, врачи советуют бороться с грызунами в доме и хозяйстве, часто мыть руки, во время работы с землей надевать перчатки.

В Волынской области в июле зарегистрировали случай туляремии. Женщина связывает свое заболевание с укусом слепня во время выпаса скота. Сначала она жаловалась на повышение температуры тела, на третьи сутки появились боли в суставах, покраснение и припухлость в месте укуса насекомого, увеличились региональные лимфатические узлы.