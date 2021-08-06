По состоянию на 6 августа все области Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в трех регионах фиксируют высокий уровень госпитализации, который не соответствует этой зоне.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В Донецкой области уже три дня показатель динамики госпитализаций превышен. 5 августа он составлял 84,1%, хотя ранее был 58,5-81,2%.

В Ровенской области ситуация с госпитализациями стабилизировалась, но показатель все равно не соответствует зеленой зоне. По состоянию на 3 августа он составлял 150%, а последние два дня — 70,6-88,2%.

Ныне в Тернопольской области наихудшая ситуация, ведь там нестабильный показатель по госпитализациям с коронавирусом. Он составляет 157,1%, а два дня назад было 260% и 172,7%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на Covid-19 должна составлять не более 50%.

В Украине за сутки, по состоянию на 5 августа, зафиксировали 1 081 новый случай коронавируса. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 16 граждан, а выздоровели — 478.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине за 5 августа — читайте на Фактах ICTV.