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Максим Зайченко |

Съели ядовитые грибы: во Львовской области три человека попали в реанимацию

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В селе Карпатское Львовской области три человека попали в реанимацию после отравления грибами. Это люди в возрасте от 25 до 61 года.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Люди попали в больницы 5 августа в 22.30.

— Поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Туркивской ЦГБ с предварительным диагнозом отравление грибами, поступили три человека, жители села Карпатское Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Состояние пострадавших — средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в реанимации Черниговской областной детской больницы умер семимесячный Виктор, отравившийся грибами.

У младенца перестали работать внутренние органы из-за отравления организма токсинами.

До этого, 30 апреля, в реанимации умерла его пятилетняя сестра Алина, которая вместе с Виктором отравилась грибами.

Источник: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Фото: Depositphotos

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