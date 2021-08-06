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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Закон подписан: в Украине не будут продавать лекарства детям до 14 лет

таблетки

В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст.21 закона О лекарственных средствах, который запретит продажу лекарств детям.

В детском возрасте еще нет полного сознания рисков, которые возникают от неправильного употребления лекарств, сказано в пояснительной записке к закону.

Медики утверждают, что в последние месяцы в Украине появилась тенденция суицидальных наклонностей у молодежи.

И если раньше дети глотали таблетки бессознательно, то недавние случаи демонстрируют, что подростки понимают, что они делают.

Государству под силу ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарственным средствам, говорится в документе.

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Согласно изменениям, внесенным в закон, реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста, запрещается.

Если же у фармацевта возникают сомнения относительно возраста покупателя лекарственных средств, продажа осуществляется при условии предъявления документа, который подтверждает его возраст.

В Сумах 16-летняя девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Ее госпитализировали в реанимацию с острым медикаментозным отравлением.

 

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pixabay

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