В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст.21 закона О лекарственных средствах, который запретит продажу лекарств детям.
В детском возрасте еще нет полного сознания рисков, которые возникают от неправильного употребления лекарств, сказано в пояснительной записке к закону.
Медики утверждают, что в последние месяцы в Украине появилась тенденция суицидальных наклонностей у молодежи.
И если раньше дети глотали таблетки бессознательно, то недавние случаи демонстрируют, что подростки понимают, что они делают.
Государству под силу ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарственным средствам, говорится в документе.
Согласно изменениям, внесенным в закон, реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста, запрещается.
Если же у фармацевта возникают сомнения относительно возраста покупателя лекарственных средств, продажа осуществляется при условии предъявления документа, который подтверждает его возраст.
В Сумах 16-летняя девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Ее госпитализировали в реанимацию с острым медикаментозным отравлением.