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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Увольнение невакцинированных: в CNN попрощались с сотрудниками без Covid-прививки

увольнение

В CNN уволили трех сотрудников за то, что они вошли в офис без вакцинации от Covid.

Это один из первых случаев, когда работодатель увольняет работников за нарушение требований компании вакцинироваться.

Заметим, что в США ситуация, когда фирмы требуют обязательной вакцинации сотрудников, законна.

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Facebook, Google и другие заявили, что также будут требовать от работников вакцинации, когда офисы полностью откроются.

Глава CNN Джефф Цукер упомянул об увольнении в служебной записке компании. Вакцинация обязательна для всех, кто работает на местах, работает с другими сотрудниками или идет в офис, говорится в записке.

— Позвольте мне прояснить ситуацию — мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости по этому поводу, — сказал Цукер, председатель отдела новостей и спорта WarnerMedia.

Правительство США разрешило работодателям требовать от персонала, лично присутствующего на рабочем месте, вакцинации против Covid-19.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил, что в начале нового учебного года преподаватели университетов, студенты и учителя должны предъявить доказательства вакцинации, тестирования или выздоровления после Covid-19. Если учителя не предоставят доказательств, их через пять дней отстранят от работы.

Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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