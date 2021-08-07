За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1054 подтвержденных случая коронавируса, из них 72 у детей и 13 у медработников.
Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 258 532 украинцев.
Кроме того, за последние сутки зафиксировано 20 летальных случаев, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 085.
При этом справиться с болезнью удалось 1 393 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 190 686 украинцев.
Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (69) областях, а также в городе Киев (176).
Статистика по областям
- Винницкая область — 29;
- Волынская область — 3;
- Днепропетровская область — 75;
- Донецкая область — 50;
- Житомирская область — 31;
- Закарпатская область — 12;
- Запорожская область — 47;
- Ивано-Франковская область — 17;
- Киевская область — 48;
- Кировоградская область — 9;
- Луганская область — 34;
- Львовская область — 62;
- Николаевская область — 18;
- Одесская область — 76;
- Полтавская область — 32;
- Ровенская область — 12;
- Сумская область — 26;
- Тернопольская область — 31;
- Харьковская область — 100;
- Херсонская область — 68;
- Хмельницкая область — 23;
- Черкасская область — 21;
- Черновицкая область — 31;
- Черниговская область — 23.
Кроме того, в больницы с подтвержденным диагнозом, а также с подозрением на инфицирование доставлено 534 человека.