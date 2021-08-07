За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1054 подтвержденных случая коронавируса, из них 72 у детей и 13 у медработников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 258 532 украинцев.

Кроме того, за последние сутки зафиксировано 20 летальных случаев, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 085.

При этом справиться с болезнью удалось 1 393 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 190 686 украинцев.

Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (69) областях, а также в городе Киев (176).

Статистика по областям

Винницкая область — 29;

Волынская область — 3;

Днепропетровская область — 75;

Донецкая область — 50;

Житомирская область — 31;

Закарпатская область — 12;

Запорожская область — 47;

Ивано-Франковская область — 17;

Киевская область — 48;

Кировоградская область — 9;

Луганская область — 34;

Львовская область — 62;

Николаевская область — 18;

Одесская область — 76;

Полтавская область — 32;

Ровенская область — 12;

Сумская область — 26;

Тернопольская область — 31;

Харьковская область — 100;

Херсонская область — 68;

Хмельницкая область — 23;

Черкасская область — 21;

Черновицкая область — 31;

Черниговская область — 23.

Кроме того, в больницы с подтвержденным диагнозом, а также с подозрением на инфицирование доставлено 534 человека.