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Дмитро Кудрявцев |

Больше тысячи случаев: оперативная статистика коронавируса в Украине за 7 августа

коронавирус

За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1054 подтвержденных случая коронавируса, из них 72 у детей и 13 у медработников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 258 532 украинцев.

Кроме того, за последние сутки зафиксировано 20 летальных случаев, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 085.

При этом справиться с болезнью удалось 1 393 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 190 686 украинцев.

Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (69) областях, а также в городе Киев (176).

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Статистика по областям

  • Винницкая область — 29;
  • Волынская область — 3;
  • Днепропетровская область — 75;
  • Донецкая область — 50;
  • Житомирская область — 31;
  • Закарпатская область — 12;
  • Запорожская область — 47;
  • Ивано-Франковская область — 17;
  • Киевская область — 48;
  • Кировоградская область — 9;
  • Луганская область — 34;
  • Львовская область — 62;
  • Николаевская область — 18;
  • Одесская область — 76;
  • Полтавская область — 32;
  • Ровенская область — 12;
  • Сумская область — 26;
  • Тернопольская область — 31;
  • Харьковская область — 100;
  • Херсонская область — 68;
  • Хмельницкая область — 23;
  • Черкасская область — 21;
  • Черновицкая область — 31;
  • Черниговская область — 23.

Кроме того, в больницы с подтвержденным диагнозом, а также с подозрением на инфицирование доставлено 534 человека.

Фото: Depositphotos

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