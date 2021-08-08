В Украине укоренилось предвзятое отношение к секс-игрушкам. Их принято связывать с удовольствием, и такую продукцию можно приобрести лишь в секс-шопах. Однако многие из них полезны для здоровья, помогают решить некоторые проблемы с сексуальным здоровьем, что отражается как на общем самочувствии, так и на качестве секса.

Вместе с сексологом Анастасией Билозор Факты ICTV разобрались, какие секс-игрушки можно и стоит использовать для улучшения здоровья.

— Есть определенные гаджеты, которые в Украине продаются только в секс-шопах. В других странах их можно приобрести и в аптеках. Они выглядят как игрушки, но на самом деле это полезные гаджеты, которые улучшают качество сексуального здоровья, сексуальной жизни, — говорит Анастасия Билозор.

По ее словам, их могут использовать как женщины, так и мужчины.

Популярные секс-игрушки для здоровья:

Вагинальные шарики

Необходимы всем, у кого фиксируется ослабление мышц влагалища. Причинами могут быть возрастные изменение, роды, операции, избыточный вес.

Этот тренажер помогает привести в тонус мышцы, которые поддерживают матку, мочевой пузырь, тонкий кишечник и прямую кишку.

Тренажер Кегеля

Он также необходим для тренировки внутренних мышц влагалища.

— С возрастом мышцы ослабевают, и это чревато таким неприятным явлениям, как выпадение матки. Избежать этого поможет использование тренажера, — добавляет сексолог.

Массажер для простаты

Помогает мужчинам в лечении ряда заболеваний.

— Использование гаджета может помочь мужчинам, которые страдают от проблем с простатой и эрекцией. Но, к сожалению, для мужчин в Украине это табуированная тема. Кроме того, многие стесняются даже признать, что получают от этого удовольствие, — комментирует Анастасия Билозор.

Менструальные чаши и многоразовые тампоны

По словам специалиста, это более экологичная альтернатива одноразовым средствам гигиены. Они не высушивают микрофлору и не вызывают неприятных ощущений.

Лубриканты

Также можно отнести к средствам, которые не только улучшают качество секса, но и позитивно отражаются на здоровье.

— Они помогают получать удовольствие от секса, а не терпеть сухость, боль и дискомфорт, — подводит итог сексолог.

Украинцам стоит менять отношение к использованию секс-игрушек и при необходимости не стесняться их применять.