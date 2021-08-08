До конца этого года Украина должна получить 17 млн ​​доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca имеют более высокий уровень защиты от заболевания — эффективность примерно на уровне 91-95%. Однако чиновник считает, что не нужно ждать и призывает вакцинироваться уже сейчас.

Он отметил, что до конца 2021 года в Украину прибудут 17 млн ​​доз препарата Pfizer/BioNTech. Однако чиновник подчеркнул, что вспышка может произойти раньше, чем препарат против болезни прибудет в Украину и появится выбор.

Главный санитарный врач рассказал, что планируют вакцинировать более 50% украинцев. К концу осени медицинские работники должны сделать 10 млн прививок, согласно плану.

С начала кампании вакцинации в Украине сделали 6 408 308 прививок против коронавируса. Среди них 4 055 090 украинцев получили первую дозу препарата, а 2 353 218 граждан прошли полный курс иммунизации от опасного заболевания.