За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 176 подтвержденных случаев коронавируса, таким образом общее число жителей столицы, которые заразились Covid-19 достигло 220 103.

Организм двоих киевлян не смог справиться с болезнью, и они скончались. Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 244 умерших от осложнений этой инфекции.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Соломенском (51), Святошинском (24) и Подольском (20) районах Киева.

Кто заболел за сутки

107 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

63 мужчины в возрасте от 19 до 94 лет;

три девочки в возрасте от 16 до 17 лет;

три мальчика в возрасте от 3 до 16 лет.

В больницы доставлено 19 жителей столицы с подтвержденным коронавирусом и еще 47 человек с диагнозом пневмония и подозрением на Covid-19.

Преодолеть вирус удалось 985 киевлянам, таким образом с начала эпидемии выздоровело уже 211 018 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: