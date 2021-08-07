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Анастасія Рогожінська |

176 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Киеве

коронавірус

За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 176 подтвержденных случаев коронавируса, таким образом общее число жителей столицы, которые заразились Covid-19 достигло 220 103.

Организм двоих киевлян не смог справиться с болезнью, и они скончались. Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 244 умерших от осложнений этой инфекции.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Соломенском (51), Святошинском (24) и Подольском (20) районах Киева.

Кто заболел за сутки

  • 107 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;
  • 63 мужчины в возрасте от 19 до 94 лет;
  • три девочки в возрасте от 16 до 17 лет;
  • три мальчика в возрасте от 3 до 16 лет.

В больницы доставлено 19 жителей столицы с подтвержденным коронавирусом и еще 47 человек с диагнозом пневмония и подозрением на Covid-19.

Преодолеть вирус удалось 985 киевлянам, таким образом с начала эпидемии выздоровело уже 211 018 человек.

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КГГА

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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