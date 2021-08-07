Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 7 августа 2021

За все время пандемии во всем мире от коронавируса умерли более 4 млн жителей планеты. К сожалению, ученые прогнозируют, что количество летальных исходов может быть больше.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине зафиксировали 1 054 новых случаев коронавируса (среди заболевших — 72 детей и 13 медицинских работников). 534 украинцев госпитализировали, еще 20 граждан умерли от осложнений опасного заболевания.

Всего 2 258 532 украинцев подверглись болезни, среди них 53 085 людей не смогли вылечиться от заболевания. Однако за 24 часа 1 393 людей смогли преодолеть коронавирус. За весь период пандемии 2 190 686 украинцев выздоровели от опасного заболевания.

За сутки зафиксировали новый рекорд прививок. 170 602 человек вакцинировались против коронавируса. Среди них 101 550 людей сделали первую прививку, а 69 052 граждан прошли полный курс иммунизации против болезни.

Коронавирус в мире

В Таиланде полиция обстреляла слезоточивым газом и резиновыми пулями сотню протестующих в Бангкоке, требующих политическую реформу и призывающих к изменению программы вакцинации от коронавируса.

Во Франции вспыхнули массовые протесты. Местные жители требуют отменить правило, согласно которому для пользования междугородними поездами, похода в кино или музеи необходима справка здоровья. Речь идет о сертификате вакцинации или отрицательном результате теста на Covid-19, сделанного не позднее 48 часов.

Индия разрешила экстренное использование вакцины Johnson & Johnson, поскольку на территории страны возрастают случаи заражения новым штаммом Дельта.

В Австралии объявили о второй вспышке коронавируса. В штате Новый Южный Уэльс зафиксировали рекордный суточный прирост заболевания.

В США провели новое исследование относительно вакцинации. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность повторного заражения Covid-19 у невакцинированных людей в два раза выше, чем у тех, кто прошел полный курс иммунизации от болезни.

Пандемия коронавируса унесла жизни по меньшей мере более 4,2 млн людей во всем мире с тех пор, как вирус впервые появился, согласно официальным данным AFP.

Больше всего пострадали США, где погибло 616 493 человека. На втором месте — Бразилия (561 762 человека), третьем — Индия (427 371 человек), четвертом — Мексика (243 733 человека), пятом — Перу (196 818 человек).