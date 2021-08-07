Вакцина Moderna от Covid-19 — все, что нужно о ней знать

Вакцина Moderna против Covid-19 стала второй в мире, которая после трех этапов клинических исследований показала высокую эффективность против коронавируса, и сразу же была одобрена ВОЗ для применения. Эффект после введения двух доз остается на уровне 90%.