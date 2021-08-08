Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 8 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Анастасія Рогожінська |

53 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Киеве

коронавірус

За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 53 подтвержденных случаев коронавируса, таким образом общее число жителей столицы, которые заразились Covid-19 достигло 220 156.

Организм двоих киевлян не смог справиться с болезнью, и они скончались. Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 245 умерших от осложнений этой инфекции.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Дарницком (13), Днепровском (12) и Подольском (11) районах Киева.

Кто заболел за сутки

  • 35 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;
  • 16 мужчин в возрасте от 19 до 94 лет;
  • двое мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет.

В больницы доставлено 10 жителей столицы с подтвержденным коронавирусом и еще 46 человек с диагнозом пневмония и подозрением на Covid-19.

Преодолеть вирус удалось 90 киевлянам, таким образом с начала эпидемии выздоровело уже 211 108 человек.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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