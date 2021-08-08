Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 8 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 53 подтвержденных случаев коронавируса, таким образом общее число жителей столицы, которые заразились Covid-19 достигло 220 156.

Организм двоих киевлян не смог справиться с болезнью, и они скончались. Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 245 умерших от осложнений этой инфекции.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Дарницком (13), Днепровском (12) и Подольском (11) районах Киева.

Кто заболел за сутки

35 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

16 мужчин в возрасте от 19 до 94 лет;

двое мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет.

В больницы доставлено 10 жителей столицы с подтвержденным коронавирусом и еще 46 человек с диагнозом пневмония и подозрением на Covid-19.

Преодолеть вирус удалось 90 киевлянам, таким образом с начала эпидемии выздоровело уже 211 108 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: