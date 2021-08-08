Во время карантина украинцы начали больше времени проводить возле мониторов ноутбуков, телевизоров и смартфонов, из-за чего в первую очередь страдают глаза. В связи с этим многие могут замечать появление неприятных ощущений, напряжение глаз и ухудшение зрения. В этом случае важно пройти осмотр, а при отсутствии проблем помогает зарядка для глаз.

В Международный день офтальмологии, который отмечается 8 августа 2021 года, офтальмолог Александра Ярыга рассказала, какие упражнения помогут расслабить глаза и снять напряжение.

— Это движения глазами влево, вправо, вверх, вниз. Можно подойти к окну и разместить на стекле какой-то объект, например наклейку, затем смотреть на неё и переводить взгляд вдаль — попеременно фокусировать взгляд то ближе, то дальше. Также допустимо растереть быстро руки, и теплые ладони подержать на закрытых глазах, — говорит Александра Ярыга.

Позитивное влияние окажет обычный отдых от гаджетов.

— Помогут прогулки на свежем воздухе, активные игры или же любая смена рода деятельности, — продолжает офтальмолог.

В то же время не стоит самостоятельно делать массаж глаз.

— Некоторые люди могут сильно давить на глаза. При частом повторении это может спровоцировать заболевание глаз, падение давления и пульса. Поэтому подобные действия можно повторять лишь после рекомендаций врача, который наглядно продемонстрирует, как это правильно делать, — добавляет специалист.

Если же упражнения и отдых не помогли избавиться от болезненных ощущений, и в течение нескольких дней жалобы не уходят, лучше обратиться к специалисту. Кроме того, тревожными сигналами являются такие симптомы:

яркие вспышки и блики перед глазами;

появление огромного количества мушек;

пелена и ощущение черной занавески перед глазами;

искривление линии предметов;

пятна перед глазами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор ???? Офтальмолог Киев (@dr.yaryha)

Еще одна проблема — ухудшение зрения. Чтобы этого не допустить, нужно быть внимательным к своим глазам и фиксировать изменения остроты зрения.

— Когда человек замечает, что начинает плохо видеть вблизи, это повод обратиться к специалисту. Например, когда начинает дальше отодвигать ноутбук, смартфон, книгу для того, чтобы прочитать текст, — объясняет Александра Ярыга.

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Также можно проверять зрение в домашних условиях — с расстояния 4-5 метров смотреть на небольшой предмет, например, циферблат часов.

— Необходимо попеременно закрывать рукой левый и правый глаз и фиксировать, насколько четко виден предмет. В повседневной жизни мы смотрим и воспринимаем изображение двумя глазами, затем оно сливается в мозге. Это может сыграть злую шутку. Из-за этого человек не сразу замечает, что один глаз начинает видеть хуже, — комментирует офтальмолог.

Если вовремя обратиться к специалисту, это поможет четко определить проблему и предотвратить заболевание и потерю зрения.