CoronaVac (вакцина от коронавируса) — эффективность и побочные эффекты

Вакцину CoronaVac разработала китайская Sinovac Biotech, которая производит от 300 до 500 млн различных доз вакцин в год.

СoronaVac — это цельновирусная инактивированная вакцина. Вирус выращивают на клеточных культурах и химически инактивируют. Когда вакцину вводят в организм, иммунитет реагирует не только на спаечный белок, а на весь вирус.

Вакцина от Sinovac Biotech выпускается как в многодозовых ампулах, так и в форме готового для вакцинации шприца с препаратом.

Вакцину можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до + 8°C. Препаратом могут прививаться люди в возрасте от 18 лет.

Он одобрен для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Сейчас его используют более чем 25 стран.