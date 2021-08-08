Всемирный день котов обычно отмечают 8 августа. Эти животные уже давно стали любимцами не только в Украине, но и в мире. Они умеют успокаивать, развлекать и даже лечить людей. Однако есть и негативный момент — коты способны вызвать у человека аллергию.

По данным Всемирной организации здоровья, аллергией на котов страдают более 15% населения планеты. Проблема, когда у ребенка возникает аллергия на кота, может появиться и в случае, если зверушка уже долго живет с семьей, или же ее только завели.

Врач-аллерголог Александра Вишня рассказала о симптомах аллергии на кота, и что делать, если у ребенка они появились.

Как определить, что у человека аллергия на котов

По словам врача, если у человека возникли соответствующие жалобы, такие как заложенность носа, насморк, чихание, слезотечение, зуд глаз, стоит обратиться к специалисту.

Подобные симптомы могут возникать даже во время пребывания в помещении, где живет кот, или во время общения с человеком, который контактирует с этими животными — аллергены эпителия кошек очень легкие и летучие, поэтому способны оседать на мебели, одежде и тому подобном.

Во время тесного контакта с пушистым аллергеном, например, если животное лизнуло кожу, может возникнуть более выраженная аллергия в виде сыпи, отека и зуда.

Когда обратиться к врачу

Аллерголог утверждает, что к специалисту следует обратиться сразу, когда возникли симптомы. Ведь чем раньше будет выявлена чувствительность и подобрана соответствующая терапия, тем меньше риск прогрессирования симптомов.

— К сожалению, если игнорировать заложенность носа, со временем могут добавляться новые проявления — сухой кашель, одышка, свистящее дыхание — то есть формирование аллергической бронхиальной астмы, — добавила она.

Диагностика и лечение

Основными методами подтверждения аллергии является кожное прик-тестирование или анализ крови на специфические антитела к эпителию кошки. Прик-тесты проводятся путем нанесения на кожу капель аллергена, затем крошечной пластиковой иглой повреждается наружный слой эпидермиса, и через 15-20 минут врач оценивает результат. Анализ крови выполняется лабораторно, оба этих метода — равнозначно информативны.

— А дальше начинается самое трудное. Врач назначает симптоматическую терапию, но для максимального эффекта нужно минимизировать, а лучше прекратить контакт с животным. После того как кот перестает жить в помещении, его аллергены способны храниться на поверхностях (стены, мягкая мебель, текстиль) до нескольких месяцев, поэтому стоит уделить внимание тщательной влажной уборке, — отметил эксперт.

Медикаментозное лечение в целом сводится к симптоматической помощи антигистаминными и местными противовоспалительными средствами.

Единственным методом вылечить аллергию полностью является специфическая иммунотерапия. Этот метод лечения заключается в длительном введении в организм малых доз очищенного аллергена в форме лекарственного средства. Благодаря этому иммунная система переобучается и перестает видеть врага в белках кошек. В результате значительно уменьшаются, а потом и полностью исчезают жалобы. А главное — именно эта терапия позволяет остановить процесс развития аллергии, и со временем даже можно говорить о том, чтобы снова завести кота дома. В Украине есть зарегистрированные препараты от аллергии для взрослых и детей с 5-летнего возраста.

Семья завела кота, но у ребенка возникла аллергия — что делать

— Если у ребенка появились симптомы аллергии, стоит обратиться к врачу-аллергологу и параллельно искать нового хозяина для своего любимца, — советует Александра Вишня.

Во время осмотра врач тщательно соберет анамнез, то есть изучит историю болезни, сопоставит человека и условия возникновения симптомов, оценит наследственную предрасположенность и при необходимости направит на дополнительную диагностику.

Стоит помнить, что выбрасывать кота на улицу, как ненужную игрушку, нельзя. Это живое существо, которому нужен хозяин, поэтому лучше потратить некоторое время на поиски “добрых рук”.

По словам врача, у детей первых лет жизни чувствительность к эпидермальным аллергенам формируется редко, поэтому аллергия может чаще возникать у детей старшего возраста.

Важный момент — согласно данным большинства исследований, для профилактики аллергии у ребенка стоит завести животное еще до его рождения. Во время беременности иммунная система мамы контактирует с аллергенами котов, и в будущем снижается вероятность развития аллергии у ребенка.

Можно ли вылечить аллергию в домашних условиях

Прежде всего нужно найти причину аллергии, а не искать аллерген. Она может возникать из-за того, что плохо работает желудок, печень, почки, есть гельминты.

Первым делом необходимо почистить организм от паразитов. Затем тонизировать желудок, пищеварительную систему. Для этого надо употреблять пшенную кашу. По словам фитотерапевта Натальи земной, у детей, употребляющих пшенную кашу регулярно, никогда не бывает аллергии. Подробнее о том, можно ли вылечить аллергию в домашних условиях — читайте на Фактах ICTV.