По состоянию на 9 августа во всем мире зафиксировано почти 204 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,3 млн человек. В Украине штамм Дельта фиксируется уже во многих областях.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 августа зафиксировали 300 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений инфекции за последние сутки умерли 5 человек. Выздоровел 281 пациент.

Все области Украины находятся в зеленой зоне. Впрочем, три региона не соответствуют этой зоне по уровню госпитализаций. Динамика госпитализаций выше нормы в Одесской, Ровенской и Тернопольской областях.

В Одесской области этот показатель 7 августа составлял 51,5%, а 8 августа — 54,4%.

Сейчас в Ровенской области ситуация улучшилась, но показатель госпитализаций составляет 57,1%. Что превышает норму.

Лидером остается Тернопольская область. Там несколько снизился уровень госпитализаций, но все равно он высокий — 147%.

За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 51 подтвержденный случай коронавируса. Таким образом общее количество жителей столицы, заразившихся Covid-19, достигло 220 207.

В Украине наращиваются темпы вакцинации, открываются новые пункты прививок от Covid-19. Так, 9 августа открылся пункт массовой вакцинации в Международном аэропорту Борисполь. Здесь могут получить прививку люди с видом на жительство, беженцы и люди, которые нуждаются в дополнительной защите.

В Минздраве сообщили, что вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз. По предварительным данным, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирус, были вакцинированы препаратами от Covid-19. Лишь 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Но все равно есть скептики, которых трудно убедить в целесообразности вакцинации. Всегда кто-то будет против. Как уговорить противников прививок от Covid-19? В этом помогут не злость, а сочувствие и интерес.

В Украине с 1 сентября планируют, что дети пойдут в учебные заведения. А если страна останется в зеленой зоне, то образовательный процесс начнется без каких-либо дополнительных ограничений. Действовать будут такие же правила, что и сейчас. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве разрабатывают систему стимулирования семейных врачей за количество вакцинированных пациентов. Это могут были баллы, а могут быть и деньги.

Коронавирус в мире

Во Франции с 9 августа посетить общественное место или поехать транспортом можно будет тем, кто сделал прививку от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.

Бонусы семейным врачам в Украине и Covid-паспорта во Франции: главное о коронавирусе 9 августа / 2 фотографии

Теперь в ресторанах, междугородных автобусах, самолетах, ярмарках и учреждениях здравоохранения необходимо предоставлять цифровой паспорт здоровья.

В США людям, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, возможно, понадобится третий укол. Потому что исследования показали снижение эффективности вакцины Pfizer со временем. В стране планируют утвердить третью дозу-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.