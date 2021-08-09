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Лариса Божко |

Бонусы семейным врачам в Украине и Covid-паспорта во Франции: главное о коронавирусе 9 августа

вакцинація

По состоянию на 9 августа во всем мире зафиксировано почти 204 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,3 млн человек. В Украине штамм Дельта фиксируется уже во многих областях.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 августа зафиксировали 300 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений инфекции за последние сутки умерли 5 человек. Выздоровел 281 пациент.

Все области Украины находятся в зеленой зоне. Впрочем, три региона не соответствуют этой зоне по уровню госпитализаций. Динамика госпитализаций выше нормы в Одесской, Ровенской и Тернопольской областях.

В Одесской области этот показатель 7 августа составлял 51,5%, а 8 августа — 54,4%.

Сейчас в Ровенской области ситуация улучшилась, но показатель госпитализаций составляет 57,1%. Что превышает норму.

Лидером остается Тернопольская область. Там несколько снизился уровень госпитализаций, но все равно он высокий — 147%.

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За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 51 подтвержденный случай коронавируса. Таким образом общее количество жителей столицы, заразившихся Covid-19, достигло 220 207.

В Украине наращиваются темпы вакцинации, открываются новые пункты прививок от Covid-19. Так, 9 августа открылся пункт массовой вакцинации в Международном аэропорту Борисполь. Здесь могут получить прививку люди с видом на жительство, беженцы и люди, которые нуждаются в дополнительной защите.

В Минздраве сообщили, что вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз. По предварительным данным, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирус, были вакцинированы препаратами от Covid-19. Лишь 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Но все равно есть скептики, которых трудно убедить в целесообразности вакцинации. Всегда кто-то будет против. Как уговорить противников прививок от Covid-19? В этом помогут не злость, а сочувствие и интерес.

В Украине с 1 сентября планируют, что дети пойдут в учебные заведения. А если страна останется в зеленой зоне, то образовательный процесс начнется без каких-либо дополнительных ограничений. Действовать будут такие же правила, что и сейчас. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве разрабатывают систему стимулирования семейных врачей за количество вакцинированных пациентов. Это могут были баллы, а могут быть и деньги.

Коронавирус в мире

Во Франции с 9 августа посетить общественное место или поехать транспортом можно будет тем, кто сделал прививку от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.

коронавирус 9.08.2021
коронавирус 9.08.2021
коронавирус 9.08.2021
коронавирус 9.08.2021
Бонусы семейным врачам в Украине и Covid-паспорта во Франции: главное о коронавирусе 9 августа / 2 фотографии

Теперь в ресторанах, междугородных автобусах, самолетах, ярмарках и учреждениях здравоохранения необходимо предоставлять цифровой паспорт здоровья.

В США людям, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, возможно, понадобится третий укол. Потому что исследования показали снижение эффективности вакцины Pfizer со временем. В стране планируют утвердить третью дозу-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.

Источники: Минздрав, Worldometers

Фото: Depositphotos

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