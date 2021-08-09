В США от коронавируса умер телерадиоведущий Дик Фаррел, который активно критиковал проведение прививочной кампании. Он стал не первой жертвой вируса, до этого Covid-19 унес жизни американского блогера-антивакцинатора Стивена Хармона.

Журналиста Дика Фаррела не стало 4 августа 2021 года, он умер в возрасте 65 лет. Он был уроженцем Куинза (штат Нью-Йорк), вел радиопередачи во Флориде, а также выступал в роли резервного ведущего выпуска новостей Newsmax.

Мужчина активно критиковал кампанию по вакцинации и призывал людей не делать прививки.

Он изменил свое мнение после того, как заболел. По информации его друзей, он советовал им вакцинироваться и говорил, что вирус — не шутка.

В конце июля опасный вирус унес жизни блогера из Калифорнии, члена протестантской церкви Hillsong Стивена Хармона. 34-летний мужчина активно высмеивал кампанию по вакцинации и даже хвастался тем, что не делал прививки.

— У меня 99 проблем, но вакцины среди них нет, — написал он в Twitter, где имел 7 тыс. подписчиков.

Позже он заболел коронавирусом, находился в больнице в пригороде Лос-Анджелеса. Он согласился на подключение к аппарату ИВЛ, но от вакцины отказывался до последнего, считая, что вера его защитит.

Врачам не удалось спасти его жизнь.

После смерти блогера основатель Hillsong Брайан Хьюстон почтил его память. Кроме того, он добавил, что церковь призывает своих членов слушать указания врачей.

Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации и смерти после заражения, поэтому специалисты со всего мира призывают делать прививки.

Источник: The Guardian, BBC Украина