Человеческая деятельность меняет климат беспрецедентным, а иногда и необратимым образом. Об этом свидетельствуют выводы Межправительственной группы экспертов по вопросам изменений климата (IPCC).

9 августа они опубликовали отчет, который состоит из 42 страниц. Этот документ является первым крупным научным обзором климатических изменений с 2013 года. В нем указано, что человеческая деятельность привела к нагреву атмосферы, океанов и суши.

Отчет состоит из ключевых тезисов, касающихся сравнения динамики климатических изменений с данными прошлых лет и прогноза на последующие годы.

Согласно отчету, текущий уровень выбросов парниковых газов может стать причиной нарушения ключевой температурной границы чуть более чем за десять лет. Также возрастает температура воздуха. За десятилетие 2011-2020 годов она была на 1,09 °C выше, чем в период с 1850-1900 годов. А последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года.

Эксперты отметили, что климатические изменения приведут к повышению уровня моря до двух метров к концу века, а к 2150 году он может вырасти на пять метров. Вероятно, арктический лед полностью растает по крайней мере один раз к 2050 году.

Они считают, что влияние глобального потепления на какие-то природные комплексы необратимо. Увеличение температуры более чем на 1,5°C изменит планету до неузнаваемости, то есть возможны обвалы ледников и более масштабные пожары.

— Сегодняшний доклад – это красный код для человечества. Если мы объединяем силы сейчас, мы сможем предотвратить климатическую катастрофу. Но, как ясно показывает сегодняшний отчет, нет времени для увольнения и нет места для оправданий. Я рассчитываю на руководителей правительства и всех заинтересованных сторон в обеспечении успеха COP26, – подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Эксперты добавили, что несмотря на неутешительные прогнозы, все еще есть шанс предотвратить последствия. Например, если вдвое сократить выбросы углерода к 2030 году, то к середине века возможно остановить рост температуры. Это можно сделать благодаря высаживанию деревьев.

— Раньше считалось, что повышение температуры будет происходить даже после достижения нулевого уровня выбросов. Но теперь мы надеемся, что природа будет к нам благосклонна, и если мы сможем достичь нулевого уровня, дальнейшего повышения температуры не произойдет, – заметил профессор Пирс Форстер из Университета Лидса в Великобритании.

Какие природные аномалии ждут Украину через 50 лет

По сообщению украинских климатологов, за последние 100 лет средняя температура воздуха в Украине поднялась на 1,2°C. Это чуть больше чем в среднем в мире, там повышение составляет 1,1°C.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим. Подробнее о том, как может измениться климат в Украине через 50 лет — читайте на Фактах ICTV.

Источник: BBC