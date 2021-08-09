В Украине с 1 сентября планируют, что дети пойдут в учебные заведения. А если страна останется в зеленой зоне эпидемической опасности, то образовательный процесс начнется без каких-либо дополнительных ограничений. Будут действовать такие же правила, как сейчас.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из телеканалов. По его словам, если же определенная область будет переходить на желтый, оранжевый или красный уровень, то образовательный процесс будет продолжаться, но только в тех школах, где будут вакцинированы от Covid-19 80% педагогов.

— Мы совместно с Министерством образования и науки думаем над тем, что будет с образовательным процессом, когда будут вводить дополнительные карантинные ограничения. Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он действует до конца лета, но с учетом ситуации, которую мы видим в Европе, в Украине надо будет продлить адаптивный карантин по меньшей мере на два месяца, — отметил министр.

Ляшко утверждает, что Минздрав прогнозирует разные сценарии, ведь коронавирусная болезнь ведет себя непредсказуемо. Сейчас динамика заболеваемости повторяется почти один в один с летом 2020 года, поэтому в августе вспышку вируса не прогнозируют.

— Мы имеем три сценария — пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения. Поэтому мы должны подготовить нашу систему здравоохранения даже к пессимистическому сценарию, — говорит он.

Глава Минздрава добавил, что не нужно ждать вспышки коронавируса, а следует заранее подготовиться к ней и вакцинироваться. Ранее в министерстве отмечали, что вакцинация от Covid-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.